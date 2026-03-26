A história do triângulo amoroso no programa “Casa dos Segredos” espalhou-se por todo o país - uma história de manipulação e de mentira, que muitos classificam como uma “relação tóxica”. Especialistas chamam a atenção para os principais sinais de alerta e explicam como os tempos atuais parecem facilitar este tipo de relacionamentos desiguais e infelizes.
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Sobre este vídeo
"Começamos a aceitar coisas que são inaceitáveis". Estes sãos os primeiros sinais de que pode estar numa relação tóxica
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Francisca Genésio
Há 37 min