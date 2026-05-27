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"Começou tudo a abanar, parecia o fim do mundo". Afinal, o que aconteceu em Viseu?

Enquanto grande parte do território já estava a sobre os efeitos da onda de calor, no sábado, a cidade de Viseu acordou com um rasto de destruição. Foram árvores caídas, estradas condicionadas e mais de 30 ocorrências em apenas uma hora. O IPMA confirma agora que a região foi atingida por um fenómeno de vento extremo, com rajadas superiores a 100 quilómetros por hora.

  • Francisca Genésio
    Francisca Genésio
Há 1h e 51min
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