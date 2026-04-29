Comissão da Liberdade Religiosa acusa deputados do Chega de incitação ao ódio contra muçulmanos

A Comissão da Liberdade Religiosa acusa dois deputados madeirenses do Chega de incitação ao ódio e discriminação religiosa, na sequência de declarações feitas pelos parlamentares sobre a comunidade muçulmana. Num parecer agora conhecido, a Comissão considera que as declarações em causa podem configurar crime, por alegada promoção de discursos de ódio e discriminação.