VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Comissão Europeia testa nova aplicação para proteger menores na internet

Os governos em todo o mundo estão a apertar o cerco ao uso das redes sociais por crianças e adolescentes. A Austrália decidiu proibir as redes a menores de 16 anos, a partir da próxima quarta-feira. A Dinamarca tenciona fazer o mesmo e a Comissão Europeia concorda: quer aplicar um sistema eletrónico para verificar a idade dos menores e impedir o acesso a conteúdos como a pornografia, jogos de azar e violência. 

Há 9 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Confrontos com armas e paus fazem vários feridos em Loures

Ontem às 22:24
1
02:00

Atropelamento seguido de fuga em Albufeira deixa jovem de 18 anos em estado grave

Ontem às 15:47
2

Esclarecido o mistério: caso dos menores encontrados sozinhos em alojamento local envolve um adulto que "bebeu demasiado" e ficou a dormir no carro

Hoje às 12:21
3

Três menores encontrados sozinhos em alojamento local em Matosinhos

Hoje às 10:13
4

Roubo à mão armada em Vila do Conde: idoso de 73 anos assaltado na garagem do prédio

Hoje às 07:44
5
00:58

Jovem em estado grave após ser atropelado em Albufeira. Condutor fugiu

Ontem às 21:21
6

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Há 29 min
7

Doentes urgentes com espera de mais de 16 horas na urgência geral do Amadora-Sintra

Há 3h e 38min
8

Quatro pessoas baleadas esta madrugada. Uma acabou por morrer

30 nov, 10:18
9

Euromilhões: a chave do sorteio desta sexta-feira

Há 24 min
10
02:06

Aumento de listas de espera e recusa de pacientes "não rentáveis": jornal espanhol denuncia grupo que gere Hospital de Cascais

Hoje às 15:32
11

Gasóleo ⬇️⬇️; gasolina ⬇️: preço dos combustíveis, o que muda na próxima semana

Hoje às 10:24
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Gasóleo ⬇️⬇️; gasolina ⬇️: preço dos combustíveis, o que muda na próxima semana

Hoje às 10:24
01:54

Combustíveis: fim do desconto do ISP já está em marcha

Hoje às 16:26

Esclarecido o mistério: caso dos menores encontrados sozinhos em alojamento local envolve um adulto que "bebeu demasiado" e ficou a dormir no carro

Hoje às 12:21

IGAS investiga como foi possível Hospital de Gaia não ter detetado fuga de mãe com bebé internado

Hoje às 13:28

Portugal entra na "fase epidémica" da gripe. Casos confirmados estão a aumentar

Hoje às 15:09

Farmácias com falta de vacinas da gripe para pessoas fora dos grupos elegíveis

Hoje às 12:31
02:06

Aumento de listas de espera e recusa de pacientes "não rentáveis": jornal espanhol denuncia grupo que gere Hospital de Cascais

Hoje às 15:32

Depressão Davide traz agitação marítima a Portugal continental

Hoje às 09:50
04:50

"Há um verdadeiro perigo que ninguém percebe": nutricionista faz aviso aos jovens sobre as bebidas energéticas

Hoje às 12:03
02:03

Se vai comer bacalhau no Natal, esteja a par dos novos preços

Hoje às 15:34

Confrontos com armas e paus fazem vários feridos em Loures

Ontem às 22:24