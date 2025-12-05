Comissão Europeia testa nova aplicação para proteger menores na internet

Os governos em todo o mundo estão a apertar o cerco ao uso das redes sociais por crianças e adolescentes. A Austrália decidiu proibir as redes a menores de 16 anos, a partir da próxima quarta-feira. A Dinamarca tenciona fazer o mesmo e a Comissão Europeia concorda: quer aplicar um sistema eletrónico para verificar a idade dos menores e impedir o acesso a conteúdos como a pornografia, jogos de azar e violência.