Como a descida do IRS aos senhorios pode levar à subida dos impostos nos combustíveis

"São centenas de milhões de euros” de perda fiscal na habitação, explica Pedro Santos Guerreiro no Jornal Nacional. A proposta de descida de impostos entregue pelo governo na Assembleia da República (que prevê descida do IRS dos senhorios de 25% para 10% em rendas até 2300 euros, IVA de 6% na construção e reabilitação e isenções fiscais para quem construa e reabilite para o mercado de arrendamento) significa uma perda de receita do Estado que o governo “ainda não quantificou”, mas que Pedro Santo Guerreiro estima “em centenas de milhões”, podendo mesmo chegar a mil milhões, considerando que a própria AD tinha estimado no programa eleitoral de 2024 um custo de 500 milhões só com o IVA de 6% na construção. Como pode isto ser compensado? “Provavelmente, com o aumento progressivo do ISP”, impostos sobre os produtos petrolíferos, afirma Pedro Santos Guerreiro, referindo-se à margem ao dispor do ministério das Finanças de anular a descida de tributação sobre os combustíveis introduzida pelo governo PS na pandemia. Veja a explicação na íntegra no vídeo.