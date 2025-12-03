VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Como a descida do IRS aos senhorios pode levar à subida dos impostos nos combustíveis

"São centenas de milhões de euros” de perda fiscal na habitação, explica Pedro Santos Guerreiro no Jornal Nacional. A proposta de descida de impostos entregue pelo governo na Assembleia da República (que prevê descida do IRS dos senhorios de 25% para 10% em rendas até 2300 euros, IVA de 6% na construção e reabilitação e isenções fiscais para quem construa e reabilite para o mercado de arrendamento) significa uma perda de receita do Estado que o governo “ainda não quantificou”, mas que Pedro Santo Guerreiro estima “em centenas de milhões”, podendo mesmo chegar a mil milhões, considerando que a própria AD tinha estimado no programa eleitoral de 2024 um custo de 500 milhões só com o IVA de 6% na construção. Como pode isto ser compensado? “Provavelmente, com o aumento progressivo do ISP”, impostos sobre os produtos petrolíferos, afirma Pedro Santos Guerreiro, referindo-se à margem ao dispor do ministério das Finanças de anular a descida de tributação sobre os combustíveis introduzida pelo governo PS na pandemia. Veja a explicação na íntegra no vídeo.

Há 25 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

01:51

Homem que esfaqueou 150 vezes mulher que conheceu no Tinder acusado de tentativa de homicídio

Hoje às 14:44
1

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:40
2
01:37

Neste hospital já há doentes nos corredores por causa da gripe

Ontem às 22:21
3
01:55

Porque é que o carro onde seguiam os seis jovens explodiu? Peritos explicam o que provocou o incêndio após o despiste

Ontem às 14:08
4
01:38

Marcelo teve alta mas vai ter de ter "alguns cuidados alimentares" e fazer "mais repouso"

Hoje às 14:53
5

Quatro pessoas baleadas esta madrugada. Uma acabou por morrer

30 nov, 10:18
6
02:45

O primeiro nevão deste outono veio com tudo

Hoje às 14:52
7

Oito detidos por corrupção na produção de vinho com uvas não certificadas  

Hoje às 13:04
8
01:27

Ozempic pode vir a ser comparticipado em Portugal para tratar a obesidade

Hoje às 14:49
9

Mulher de 20 anos abusou de menor de 13 que conheceu nas redes sociais

Hoje às 11:46
10
02:03

Morreu Constança Cunha e Sá, a jornalista "sempre na linha da frente da notícia"

Ontem às 22:25
11

Morreu Olga Cardoso, a eterna "amiga" Olga

Hoje às 11:47
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

02:39

Como a descida do IRS aos senhorios pode levar à subida dos impostos nos combustíveis

Há 25 min
01:27

Ozempic pode vir a ser comparticipado em Portugal para tratar a obesidade

Hoje às 14:49
02:45

O primeiro nevão deste outono veio com tudo

Hoje às 14:52

Porque fecham as estradas da Serra da Estrela quando neva?

Hoje às 08:00
01:09

462 crimes: homem acusado de abusar sexualmente dos dois filhos menores

Hoje às 14:48
07:37

Não pagar pensão de alimentos é crime: pode ter o salário penhorado ou até ser preso

Hoje às 09:38
08:02

"Há muitos casos de violência doméstica em que os agressores estão determinados a matar e não se importam de ir para a cadeia"

Hoje às 09:40

Oito detidos por corrupção na produção de vinho com uvas não certificadas  

Hoje às 13:04

Constança Cunha e Sá: uma força da natureza

Ontem às 16:31
01:20

Comando de Faro procura jovens com mais de 18 anos que queiram ser agentes da PSP

Hoje às 14:45
01:24

"Há muitos sítios onde vendem tabaco e álcool a menores. É fácil de conseguir"

Hoje às 14:48