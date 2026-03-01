VÍDEO SEGUINTE
Como caças israelitas atingiram a capital do Irão no dia em que três soldados americanos morreram

Israel e os Estados Unidos voltaram a atacar o Irão este domingo.
O primeiro-ministro israelita promete intensificar os ataques nos próximos dias. Ao mesmo tempo, o regime de Teerão retalia contra alvos militares americanos nos países vizinhos. E já fez baixas: três militares morreram e cinco estão gravemente feridos.

  • Helena Lins
    Helena Lins
Há 1h e 5min
