Israel e os Estados Unidos voltaram a atacar o Irão este domingo.
O primeiro-ministro israelita promete intensificar os ataques nos próximos dias. Ao mesmo tempo, o regime de Teerão retalia contra alvos militares americanos nos países vizinhos. E já fez baixas: três militares morreram e cinco estão gravemente feridos.
Como caças israelitas atingiram a capital do Irão no dia em que três soldados americanos morreram
Helena Lins
Há 1h e 5min