VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Como é que os nossos pais moldam quem somos? Estas respostas prometem surpreendê-lo neste Dia do Pai

No Dia do Pai, Fernando Mesquita, psicólogo, fala dos desafios de se ser pai hoje. “Verificamos que muitas das questões que os pacientes nos trazem são precisamente pelo tipo de relação que tiveram com os pais na infância.” O especialista mostra como a exigência ou a negligência dos pais podem impactar a vida dos filhos. Ponto de partida: “Não ter receio de expressar as emoções”

Há 8 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Três homens (19, 21 e 32 anos) detidos por suspeita de violarem à vez criança de 13 anos

Ontem às 12:52
1
01:26

Há um novo surto a alarmar o Reino Unido. Dois jovens já morreram e 11 estão em estado grave

Ontem às 21:57
2
01:18

Criança de 12 anos teve de filmar episódio de violação para provar que era abusada pelo tio

Ontem às 21:59
3
03:31

Há cada vez mais jovens a querer fazer cirurgias para aumentar as partes íntimas

Ontem às 22:24
4
00:58

Rápido e extremamente violento: assalto na Moita envolveu disparos e facadas

Ontem às 22:15
5

Jovem de 16 anos morre após agressão em Loures. PJ chamada a investigar

Ontem às 18:46
6

Homem de 22 anos apanhado em flagrante delito por pornografia de menores e abuso sexual de crianças

Há 2h e 32min
7

Libertado homem que estava a dar "vários pontapés na cabeça" de uma pessoa, que a seguir tentou agredir polícias e que entretanto danificou carro da PSP

Há 1h e 28min
8

Atropelamento ferroviário em Olhão faz um ferido e suspende circulação

Ontem às 14:37
9
06:00

É assim que se pode proteger do furto de combustíveis (atenção redobrada se vive no interior de Portugal)

Há 2h e 45min
10
01:33

Estas imagens são dos Açores. Sim, dos Açores

Ontem às 22:17
11
02:25

"Isto é um mundo": Media Capital abre o primeiro mega-estúdio de produção virtual em Portugal

Ontem às 22:24
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Libertado homem que estava a dar "vários pontapés na cabeça" de uma pessoa, que a seguir tentou agredir polícias e que entretanto danificou carro da PSP

Há 1h e 28min

Mãe acusada de homicídio por suspeita de atirar pela janela bebé de 18 dias

Há 4 min
01:26

Há um novo surto a alarmar o Reino Unido. Dois jovens já morreram e 11 estão em estado grave

Ontem às 21:57

Instagram, X, Reddit, Discord e jogos online usados para partilha de pornografia infantil - autores da investigação fazem apelo mundial

Ontem às 18:30
01:18

Criança de 12 anos teve de filmar episódio de violação para provar que era abusada pelo tio

Ontem às 21:59

Uso compulsivo das redes sociais degrada bem-estar dos adolescentes

Hoje às 06:20

Jovem de 16 anos morre após agressão em Loures. PJ chamada a investigar

Ontem às 18:46

PJ desfaz rede milionária de falsa venda de imóveis de luxo na Grande Lisboa 

Ontem às 10:21

Governo avança com medidas para limitar preços e anuncia apoio de três meses para botijas de gás e gasóleo profissional

Ontem às 15:30

Governo teme "crise de abastecimento": portugueses têm de "pensar em poupar diesel, eletricidade, gás"

Ontem às 11:25
01:41

"Contam-se pelos dedos" as pessoas que estão a comprar peixe nos mercados depois da escalada dos preços no combustível

Ontem às 13:56
00:58

Rápido e extremamente violento: assalto na Moita envolveu disparos e facadas

Ontem às 22:15