Como é que os nossos pais moldam quem somos? Estas respostas prometem surpreendê-lo neste Dia do Pai

No Dia do Pai, Fernando Mesquita, psicólogo, fala dos desafios de se ser pai hoje. “Verificamos que muitas das questões que os pacientes nos trazem são precisamente pelo tipo de relação que tiveram com os pais na infância.” O especialista mostra como a exigência ou a negligência dos pais podem impactar a vida dos filhos. Ponto de partida: “Não ter receio de expressar as emoções”