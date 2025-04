Como é viver na clausura em Portugal? “Nós estamos envolvidas no mundo”

Há um novo mosteiro feminino de clausura construído em Portugal. Foi inaugurado no passado mês de novembro. Fica no planalto de Miranda do Douro e acolhe já novas vocações portuguesas. Os repórteres Joaquim Franco e Tiago Ferreira passaram por lá e bateram à porta da clausura para conhecer as monjas trapistas residentes no mosteiro de Santa Maria, em Palaçoulo.