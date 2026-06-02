Como se preparar para as mexidas no crédito à habitação? Respostas aqui

O crédito à habitação continua a dar sinais de forte crescimento em Portugal, com o valor total dos empréstimos para a compra de casa a aumentar. Já o número de novos contratos mantém-se elevado, apesar dos preços históricos da habitação. Natália Nunes, do Gabinete de Proteção Financeira da Deco, partilha conselhos com as famílias numa altura de subidas no crédito à habitação, reconhecendo que “já foi mais difícil” renegociar com os bancos.