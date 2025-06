Como simples carimbos no passaporte denunciaram Luís Mayer, o cérebro da rede de corrupção e tráfico de droga em Portugal

O homem que a PJ acredita ser o cérebro da rede de corrupção e tráfico de droga em Portugal rejeita responsabilidades. Luís Mayer entregou tudo e todos, desde os agentes do Estado que subornou, aos sócios que tinha na importação de produtos agrícolas. Mayer foi traído pelos carimbos do passaporte, que denunciaram a sua presença no Equador.