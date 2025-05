Como um sistema de combate às listas de espera abre a porta a grandes lucros dos profissionais de saúde

As auditorias ao Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC), que visa o combate às listas de espera, são feitas apenas de cinco em cinco anos. Os hospitais de Coimbra gastaram, num só ano 378 mil euros, menos do que o dermatologista, Miguel Alpalhão, faturou em apenas 10 sábados (406 mil euros), no âmbito deste sistema de trabalho adicional.