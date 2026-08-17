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Compra de fragatas milionárias vale acusações e pedidos de esclarecimentos ao Governo. Montenegro garante transparência

A compra de três fragatas a um fabricante italiano, no valor de cerca de 3.900 milhões de euros, continua a dar que falar. Os três navios deverão chegar entre 2029 e 2030. O Chega lançou suspeitas, a que o ministro da Defesa, Nuno Melo, respondeu com um processo por difamação. O PS pede mais informação sobre o processo, mas a natureza confidencial e militar da operação exige um equilíbrio difícil entre escrutínio e secretismo.

Há 1h e 2min
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