Comprar casa a crédito custa mais do que pagar as prestações ao banco. Mas há uma forma de conter os custos

O recurso a um crédito bancário é, para muitos portugueses, a única forma de conseguir comprar uma casa, mas este empréstimo implica mais do que o pagamento das prestações ao banco. E isso pode ficar mais caro. Como explica a jurista da DECO Proteste Sandra Justino, “é habitual os bancos proporem os seguros que vendem em balcão”, no entanto, “muitas das vezes compensa fazer o crédito sem ter a bonificação do spread e fazer os seguros fora”, sobretudo o de vida