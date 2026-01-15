Comunicado de manhã, reação logo depois: há uma questão a incomodar Cotrim de Figueiredo

No penúltimo dia, o caso de alegado assédio sexual voltou a marcar a campanha de João Cotrim de Figueiredo. De manhã, a antiga assessora da Iniciativa Liberal divulgou um comunicado em que afirma que os factos foram reportados ao partido em 2023. O candidato mostra-se profundamente agastado com a questão e diz que está a ser vítima de um assassínio de caráter com a cumplicidade dos jornalistas.