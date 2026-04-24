Donald Trump anunciou o prolongamento por mais três semanas do cessar-fogo entre Israel e o Líbano, apesar de novos ataques do Hezbollah no terreno. Numa conferência de imprensa na Sala Oval, o presidente dos Estados Unidos garantiu ainda que não tem pressa em chegar a um acordo com o Irão, afirmando não saber verdadeiramente quem manda no país.
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"Concordaram com mais três semanas": Trump prolonga cessar-fogo entre Israel e Líbano, mas Hezbollah volta a atacar
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