"Concordaram com mais três semanas": Trump prolonga cessar-fogo entre Israel e Líbano, mas Hezbollah volta a atacar

Donald Trump anunciou o prolongamento por mais três semanas do cessar-fogo entre Israel e o Líbano, apesar de novos ataques do Hezbollah no terreno. Numa conferência de imprensa na Sala Oval, o presidente dos Estados Unidos garantiu ainda que não tem pressa em chegar a um acordo com o Irão, afirmando não saber verdadeiramente quem manda no país.