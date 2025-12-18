Condutora assume culpa por acidente que deixou criança paraplégica há cinco anos. Seguradora terá de pagar cerca de dois milhões de euros

A mulher envolvida num acidente que, há cinco anos, deixou uma criança paraplégica, declarou-se culpada em tribunal e foi condenada por ofensas à integridade física por negligência. Na sequência da decisão judicial, a vítima vai receber uma indemnização a rondar os dois milhões de euros, a pagar pela seguradora.
Sobre este vídeo
António José Leite
Há 49 min