Conselho do dia: veja Zsolt Hegedus a dançar, são moves contagiantes

A derrota de Viktor Orbán e a vitória de Peter Magyar na Hungria abriram caminho para a consagração de um candidato a ministro com inesperados dotes de dança: Zsolt Hegedus. O provável futuro ministro da Saúde quer transformar essa energia numa mensagem política: pretende promover o exercício físico, a dança e uma alimentação saudável, tendo elegido também a saúde mental como uma das suas grandes prioridades