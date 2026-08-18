Ao mesmo tempo que apresentava as conclusões, o grupo de trabalho que avaliou a sustentabilidade da Segurança Social deu várias sugestões para mitigar a erosão da providência social. São fórmulas paralelas e complementares de poupança, mas que sublinham sempre uma mesma ideia: o Estado será cada vez mais insuficiente para garantir a proteção na velhice.
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Contas poupança-reforma e inversão de hipotecas. Conheça as medidas sugeridas ao Governo para reforçar as pensões
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