O número de portugueses e lusodescendentes mortos na sequência dos sismos na Venezuela subiu para 51, incluindo sete crianças. Há ainda 80 pessoas desaparecidas, entre as quais uma menina de três anos, pertencente a uma família que continua a procurar por ela com esperança de a encontrar com vida entre os escombros.
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Sobre este vídeo
"Continuamos a tentar resgatar os nossos familiares": número de portugueses e lusodescendentes mortos na Venezuela não para de aumentar
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Pedro Filipe Silva
Há 42 min