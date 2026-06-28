VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

"Continuamos a tentar resgatar os nossos familiares": número de portugueses e lusodescendentes mortos na Venezuela não para de aumentar

O número de portugueses e lusodescendentes mortos na sequência dos sismos na Venezuela subiu para 51, incluindo sete crianças. Há ainda 80 pessoas desaparecidas, entre as quais uma menina de três anos, pertencente a uma família que continua a procurar por ela com esperança de a encontrar com vida entre os escombros.

  • Pedro Silva
    Pedro Filipe Silva
Há 42 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Venezuela: esposa e filhos de defesa argentino encontrados mortos

Hoje às 15:35
1

Há novidades sobre o preço dos combustíveis na próxima semana

26 jun, 10:19
2
04:57

Vício das compras é um "comportamento que, por ser repetido, diz ao cérebro que é importante e necessário"

25 jun, 10:10
3

IPMA regista sismo de magnitude 4,1 sentido com intensidade em Lagos e Portimão

Hoje às 10:15
4

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Hoje às 02:32
5

Diogo Costa evita derrota e exibição frente à Colômbia entra para o top-3

Hoje às 13:09
6

Autocarro da Rede Expressos em chamas na A8 junto a Montachique

Hoje às 17:06
7

Jovem de 20 anos em estado grave depois de ser baleado na cabeça

Hoje às 13:31
8

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

26 jun, 20:29
9

"Foi muito forte e durou bastante tempo": sismo de 6,1 na escala de Richter sentido no Afeganistão e no Paquistão

Ontem às 16:34
10

Encontrado com vida três dias depois: rapaz de 11 anos resgatado dos escombros na Venezuela

Hoje às 07:50
11

Onze mortos em queda de avioneta em França

Hoje às 14:11
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Portugal empata com a Colômbia e fica em segundo lugar

Hoje às 02:28

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Hoje às 02:32

Onde de calor na Europa matou 1.300 pessoas desde 21 de junho

Hoje às 15:33
02:20

Javier Cercas, o escritor ateu que viajou com o Papa e critica Trump

Hoje às 14:14
01:52

Estreito de Ormuz volta ao centro da tensão entre Irão e EUA

Hoje às 14:29

Movimento católico que celebra missas em latim e quer mulheres com véu na cabeça pode ser teste a Leão XIV

Hoje às 11:35

Encontrado com vida três dias depois: rapaz de 11 anos resgatado dos escombros na Venezuela

Hoje às 07:50
02:03

Vêm aí dias de calor extremo. E nem as noites vão trazer alívio

Hoje às 13:42
03:03

"Coração de Mãe": vem aí a nova novela da TVI com um elenco de peso

Ontem às 21:28
14:41

50 anos da eleição de Ramalho Eanes: o primeiro Presidente da democracia e o mais jovem de sempre em Portugal

Ontem às 21:18