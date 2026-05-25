António Bento, antigo dirigente do Torreense e sócio há sete décadas, foi dos poucos que viu as duas finais da Taça de Portugal em que o seu clube participou, há 70 anos e este fim de semana. Em 1956, contra o FC Porto, “obrigaram-nos a perder”, diz, frisando que está “a ser delicado”: “Foi das coisas mais vergonhosas que assisti em futebol.” Mas agora, diz-se emocionado. “Parti para Lisboa com a convicção de que iria assistir a uma festa interessante” mas nunca pensou que o Torreense ganhasse ao Sporting. Ganhou. E António está emocionado. “Toquei na Taça”.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Contra o FC Porto há 70 anos "foi das coisas mais vergonhosas que vi", agora contra o Sporting foi "limpinho". Este homem viu as duas finais
Há 13 min