Contrato da Carris para manutenção dos elevadores levanta dúvidas após o acidente no Elevador da Glória

Um dia depois do acidente no Elevador da Glória, veio a público que a Carris celebrou um ajuste direto com uma empresa para a manutenção dos elevadores de Lisboa. A empresa municipal distribuiu aos jornalistas um contrato cuja versão mais recente levanta dúvidas sobre a sua veracidade. A Carris nega ter entregue um documento falso e garante que o contrato foi assinado a 20 de agosto, embora uma deliberação do conselho de administração mostre que começou a ser preparado a 14.