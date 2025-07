O Banco de Portugal vai ter uma nova sede, que pode custar 280 milhões de euros. A dois meses de terminar o mandato como governador, Mário Centeno assinou um contrato-promessa de compra de novos edifícios.

Uma investigação do jornal Observador revela que a decisão do governador aconteceu, mesmo com os assessores jurídicos a avisarem para o que chamam de negócio de alto risco.