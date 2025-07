Corrupção e prostituição: perceba o escândalo que está a fazer tremer o governo espanhol

Em Espanha, o governo de Pedro Sánchez atravessa aquela que será, porventura, a pior crise da história do executivo, com um escândalo de corrupção a envolver vários "notáveis" do partido, o PSOE.

Este é o rol de acusações: facilitavam-se empregos nas empresas públicas a pessoas que nunca chegaram a pôr os pés no escritório, cobravam-se comissões em troca de contratos de construção civil, e chegaram a alimentar-se estas "relações perigosas" com uma rede de prostituição, para ajudar a convencer os eventuais "parceiros de negócio". Tudo pago com dinheiros públicos.

Sendo que entre os poderosos e políticos este desvario não é tão incomum como isso, como vamos recordar agora.