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Criadores de cordeiros pedem valorização do produto devido ao aumento das despesas com combustível e ração

Com a Páscoa, a venda de cordeiros dispara em Bragança, mas com o aumento do preço do gasóleo e das rações, os pastores queixam-se do valor pago pelos animais, que é o mesmo há vários meses.
 

  • Ângela Pais
    Ângela Pais
4 abr, 14:15
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