Criança morre na Catalunha após ser esquecida por cinco horas no carro durante onda de calor

Uma criança de dois anos morreu na Catalunha depois de ter sido esquecida pelo pai no interior do carro, estacionado ao sol durante pelo menos cinco horas, num dia em que os termómetros chegaram aos 37 graus. A tragédia ocorre em plena onda de calor que está a afetar vários países europeus. Tudo indica que o pai foi trabalhar e não se apercebeu de que o filho tinha ficado no banco de trás.