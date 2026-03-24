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Crianças eram obrigadas a engolir o próprio vómito: funcionárias admitem ter presenciado maus-tratos na creche de Rabo de Peixe.

Nos Açores, estão a ser julgadas quatro auxiliares de educação por maus-tratos a bebés e crianças. Na sessão desta terça-feira, funcionárias da Casa do Povo de Rabo de Peixe garantiram ter presenciado a conduta agressiva das arguidas. Um dos juízes foi implacável com as testemunhas: diz não conseguir compreender como compactuaram tantos anos com "uma verdadeira escola de maltratar crianças".

  • Luísa Couto
    Luísa Couto
Há 42 min
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