Crimes até em templo religioso: ex-adjunto de ministra da Justiça acusado de quase oito mil crimes sexuais contra menores

O antigo adjunto da ministra da Justiça Catarina Sarmento e Castro, Paulo Abreu dos Santos, é acusado de quase oito mil crimes de pornografia de menores e dois crimes de abuso sexual de crianças, um destes praticado num templo religioso em Corroios. O ex-adjunto é suspeito de integrar grupos na internet de partilha de pornografia infantil e de ter armazenado milhares de imagens e vídeos de abusos de menores.