Cuidar do outro sem laço de sangue: como os assistentes pessoais mudam vidas

Para muitas pessoas com deficiência, ter um assistente pessoal é sinónimo de autonomia, de poder estudar e trabalhar. Portugal tem um programa que dá acesso, de forma gratuita, a profissionais com formação e que respondem às necessidades específicas de cada pessoa. Mas quem beneficia deste apoio receia que uma mudança nas regras possa significar um recuo, com o rendimento a ser critério de acesso