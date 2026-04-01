Para muitas pessoas com deficiência, ter um assistente pessoal é sinónimo de autonomia, de poder estudar e trabalhar. Portugal tem um programa que dá acesso, de forma gratuita, a profissionais com formação e que respondem às necessidades específicas de cada pessoa. Mas quem beneficia deste apoio receia que uma mudança nas regras possa significar um recuo, com o rendimento a ser critério de acesso
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Cuidar do outro sem laço de sangue: como os assistentes pessoais mudam vidas
1 abr, 21:48