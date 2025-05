Cyabra. Foi esta a empresa que descobriu a existência de perfis falsos do Chega que espalham a desinformação nas redes sociais

A Cyabra, empresa que descobriu a existência de perfis falsos que espalham a desinformação nas redes sociais do Chega, foi uma das que descobriu a manipulação maciça na Roménia nas eleições presidenciais que acabaram por ser anuladas pelo Supremo Tribunal do país. A empresa israelita e norte-americana trabalha com agências de segurança de vários países e utiliza inteligência artificial para processar grandes quantidades de informação.