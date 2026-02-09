"Dá para ver perfeitamente que isto não foi uma queda": pais denunciam maus-tratos a crianças em creche em Lisboa

Vários pais concentraram-se esta manhã em frente à creche Academia Sonhar e Crescer, em Lisboa, em protesto contra as funcionárias da instituição, que acusam de agredir os filhos. Os pais já apresentaram queixa às autoridades e prometem levar o caso até ao fim. A TVI falou com o marido da proprietária da creche, que nega as acusações de agressão e diz confiar nas funcionárias