A família de Francisca Maria Sousa, desaparecida há três meses no Tabuaço, recebeu uma chamada via WhatsApp a exigir 10 mil euros pelo seu regresso. O alegado sequestrador afirma ser traficante de órgãos e ameaça matar a mulher caso a polícia seja contactada. A PJ está a investigar o caso, mas ainda não tem pistas do paradeiro de Francisca.
"Daqui a nada vou despedaçá-la e vender os órgãos": TVI teve acesso à gravação da chamada entre o sequestrador e a família da mulher desaparecida em Tabuaço
Francisca Genésio
Há 1h e 47min