António José Seguro manteve a discrição até ao último minuto antes da tomada de posse. Saiu das Caldas da Rainha sem aparato e quase passou despercebido na chegada ao Parlamento, não fosse a entrada em contra‑mão para contornar o trânsito de hora de ponta. Acompanhado pela família, o novo Presidente viu ativistas climáticos serem afastados da Assembleia da República, enquanto a banda militar abafava os protestos
Das Caldas da Rainha a Belém: foi assim a chegada de António José Seguro à Assembleia da República
Margarida Neves de Sousa
Há 2h e 27min