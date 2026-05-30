Com o custo de vida a aumentar, há cada vez mais famílias a olhar para o interior do país como alternativa. Foi o caso de um casal que, depois de ter corrido mundo, decidiu viver e trabalhar em Trás-os-Montes. Abriram um restaurante em Vreia de Jales e garantem que os custos são muito diferentes dos de um grande centro urbano, numa escolha feita em nome da qualidade de vida.
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Das cozinhas de renome internacional para um restaurante em Trás-os-Montes: Rita e João trocaram o mundo por uma nova vida
Há 1h e 36min