Das cozinhas de renome internacional para um restaurante em Trás-os-Montes: Rita e João trocaram o mundo por uma nova vida

Com o custo de vida a aumentar, há cada vez mais famílias a olhar para o interior do país como alternativa. Foi o caso de um casal que, depois de ter corrido mundo, decidiu viver e trabalhar em Trás-os-Montes. Abriram um restaurante em Vreia de Jales e garantem que os custos são muito diferentes dos de um grande centro urbano, numa escolha feita em nome da qualidade de vida.