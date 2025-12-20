O prazo para entrega de candidaturas à Presidência da República terminou, e a lista oficial de candidatos reduziu-se consideravelmente. Para além dos nomes mais mediáticos, muitos anónimos e até artistas que tinham apresentado pré-candidaturas ficaram pelo caminho, deixando um número final de concorrentes muito mais restrito do que inicialmente antecipado.
De anónimos a cantores: mais de 30 personalidades tentaram concorrer a Belém. Só 14 conseguiram
João Morais do Carmo
Há 48 min