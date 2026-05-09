De heróis a carrascos: Rússia e EUA são fatores de instabilidade na Europa

9 de Maio é o grande Dia da Vitória da Rússia. Uma vitória sobre o nazismo que é partilhada por todos os aliados, em particular com os EUA. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial que as duas potências reclamam para si o epíteto de grandes salvadoras da Europa. Curioso, se não mesmo triste que, 81 anos depois, sejam elas mesmas as principais ameaças ao Velho Continente.