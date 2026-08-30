De Odessa para o mundo. Novo filme de Ana Rocha de Sousa coloca o dedo na ferida da guerra ucraniana

‘Asas’ é o novo filme da realizadora Ana Rocha de Sousa. E a estreia mundial vai acontecer em Odessa, na Ucrânia, já na próxima terça-feira. A longa metragem, que também foi gravada por lá, aborda o sofrimento feminino de uma guerra que dura há quatro anos. Entre crime de guerra, a necessidade de deixar tudo para trás e recomeçar em Portugal, o filme baseia-se na história de uma família ucraniana.