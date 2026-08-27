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De visita ao Aeroporto de Lisboa, Montenegro reafirma confiança em Luís Neves

O primeiro-ministro e o ministro da Administração Interna estiveram juntos esta quarta-feira de manhã numa visita ao Aeroporto de Lisboa para a qual só a Agência Lusa foi avisada para poder estar presente. Perante as polémicas que envolvem Luís Neves, Montenegro reitera a confiança no seu ministro e garante que não estão previstas quaisquer mexidas nas pensões nem na Segurança Social.

  • Gonçalo Cabral
    Gonçalo Nuno Cabral
Há 34 min
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