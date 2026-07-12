VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

"Dei-lhe cinco mil euros aos fins de semana para pequenas despesas e fundo de maneio". Ministro explica polémica com o empreiteiro

Em entrevista à TVI e CNN Portugal, o ministro da Administração Interna argumenta que a maioria dos contratos do empreiteiro com a PJ teve lugar num período em que não conhecia João Carvalho – e que há também registos de concursos perdidos pela Construbarcelos. Luís Neves confirma que se tornou “amigo” do empreiteiro, a quem pediu aconselhamento em relação à obra na casa de São Teotónio. Os cinco mil euros pagos, diz o ministro, foram para “pequenas despesas e fundo de maneio”. O custo final da obra ainda não foi liquidado

Há 59 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Autoridades procuram homem de 29 anos que desapareceu após mergulhar no mar da Nazaré

Hoje às 14:05
1

Portugal vai fugir a uma nova "cúpula de calor" na Europa. Vêm aí temperaturas "abaixo da média" e tempo "mais cinzento"

Hoje às 14:28
2
05:30

Se está a pensar emagrecer, não cometa estes erros básicos

Hoje às 14:28
3
02:32

Careto Airshow junta centenas de aeronaves e milhares de visitantes em Bragança

Hoje às 14:30
4

"Não me faltas ao respeito. Falas bem comigo": Messi perdeu a cabeça com o árbitro português João Pinheiro

Hoje às 10:22
5
00:57

Dois jovens morrem após queda de carro de viaduto em São Mamede de Infesta

9 jul, 14:29
6
01:12

Arrastado por cerca de 100 metros. Militar da GNR não resiste depois de ter sido atropelado no IC2

Ontem às 19:59
7
06:03

Temperaturas "abaixo da média", tempo "mais cinzento" e uma "depressão a Oeste": eis o que esperar nos próximos dias

Hoje às 08:59
8

Prestianni reage após o Benfica-Flamengo: «Não responder também é carácter»

Há 2h e 47min
9
00:57

Arrancou uma árvore e atravessou uma vedação. Carro cai de viaduto em acidente que matou duas jovens

9 jul, 21:14
10

OFICIAL: Anderson Fortes reforça futsal do Benfica

Hoje às 15:11
11

Mundial 2026: o calendário de todos os jogos

Hoje às 09:25
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Portugal vai fugir a uma nova "cúpula de calor" na Europa. Vêm aí temperaturas "abaixo da média" e tempo "mais cinzento"

Hoje às 14:28
01:12

Arrastado por cerca de 100 metros. Militar da GNR não resiste depois de ter sido atropelado no IC2

Ontem às 19:59

"Não me faltas ao respeito. Falas bem comigo": Messi perdeu a cabeça com o árbitro português João Pinheiro

Hoje às 10:22
05:30

Se está a pensar emagrecer, não cometa estes erros básicos

Hoje às 14:28

Autoridades procuram homem de 29 anos que desapareceu após mergulhar no mar da Nazaré

Hoje às 14:05
02:15

"Estamos como São Tomé: ver para crer": Governo garante correção dos exames até dia 17, mas professores levantam dúvidas

Hoje às 14:18
03:36

Polémica a envolver ministro da Administração Interna e empreiteiro que trabalhou para a PJ chega à política

Hoje às 14:08

Fogo em Almería controlado e desalojados autorizados a regressar: 7 mil hectares ardidos

Hoje às 11:51
04:24

"Almoço de Domingo": neste restaurante de Leça da Palmeira a cozinha tradicional portuguesa é a grande protagonista

Hoje às 14:22
01:03

Médio Oriente volta a acordar sob fogo: EUA e Irão atacam-se mutuamente

Hoje às 14:19
02:32

Careto Airshow junta centenas de aeronaves e milhares de visitantes em Bragança

Hoje às 14:30