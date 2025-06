Depois da droga, o tabaco: havia um novo negócio ilegal à vista no porto de Lisboa

Luís Mayer, consciente da importância de ter na mão agentes da autoridade do Estado, por via de subornos a inspetores, é considerado pela PJ como um empreendedor de esquemas ilícitos. Depois de ter fechado o negócio da entrada de mais de uma tonelada de droga no porto de Lisboa, o alegado cérebro da operação, aproveitou a visita dos dois fiscais para lhes propor um novo desafio: depois da droga, iriam dedicar-se ao contrabando de tabaco.