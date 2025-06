Dermatologista denuncia novos escândalos no Santa Maria: "O serviço está ao abandono"

O Exclusivo da TVI sobre o escândalo do Santa Maria assume contornos cada vez mais graves. A TVI teve acesso a um e-mail que compromete o diretor clínico no caso das cirurgias adicionais: as tais que valeram 50 mil euros num único sábado ao dermatologista Miguel Alpalhão. Pela primeira vez, e em exclusivo, um médico do serviço revela que, afinal, a gravidade da situação é ainda maior do que aquela que já se conhece.