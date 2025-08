Desaparecimento em Tabuaço: PJ fez buscas na casa do namorado (com vida dupla) de Francisca

Há novos desenvolvimentos na investigação ao caso da mulher desaparecida em Tabuaço, no distrito de Viseu. A Polícia Judiciária fez, na manhã desta quarta-feira, buscas numa das casas do namorado de Francisca, em Loures, nos arredores de Lisboa. As buscas na propriedade já tinham sido pedidas pela família e por amigos da mulher brasileira que desapareceu há mais de um mês.