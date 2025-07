Donald Trump anunciou que vai encurtar drasticamente o prazo dado à Rússia para um cessar-fogo na Ucrânia, de 50 para 10 ou 12 dias. Desapontado com Vladimir Putin, o presidente dos EUA afirmou já não estar interessado em dialogar com o líder russo e ameaçou avançar com novas sanções económicas caso não haja resposta.