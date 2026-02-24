VÍDEO SEGUINTE
Desde o primeiro dia na linha da frente: as imagens que mostram como a guerra mudou em quatro anos

No dia em que se assinalam quatro anos desde o início da invasão, recordamos a evolução do conflito através das reportagens dos enviados especiais da TVI e da CNN Portugal, que acompanharam os principais protagonistas nos locais mais afetados. Todas as declarações e imagens desta reportagem são assinadas pelos jornalistas que estiveram na linha da frente desde o primeiro dia.

Há 1h e 20min
