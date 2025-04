Detenções prolongadas e pernoitas no chão: não mudou nada desde a morte de Ihor Homeniuk no aeroporto de Lisboa

A Provedoria de Justiça considera que nada mudou no centro de instalação temporário para imigrantes desde a morte do ucraniano Ihor Homeniuk. Após a extinção do SEF, há 5 anos, este centro, localizado no aeroporto de Lisboa, ficou a cargo da PSP. Mas, ao que parece, as detenções prolongadas e as pernoitas no chão continuam.