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"Devemos estar em alerta": quatro em cada dez adultos em Portugal enfrentam esta condição

A ansiedade está a ganhar terreno na sociedade portuguesa, com quatro em cada dez adultos a apresentarem sintomas de ansiedade generalizada. O problema assume contornos mais graves para cerca de 11% da população. As dificuldades económicas e a incerteza geopolítica, marcada por vários conflitos em curso, são apontadas como fatores determinantes para este cenário.

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