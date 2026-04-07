A ansiedade está a ganhar terreno na sociedade portuguesa, com quatro em cada dez adultos a apresentarem sintomas de ansiedade generalizada. O problema assume contornos mais graves para cerca de 11% da população. As dificuldades económicas e a incerteza geopolítica, marcada por vários conflitos em curso, são apontadas como fatores determinantes para este cenário.
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"Devemos estar em alerta": quatro em cada dez adultos em Portugal enfrentam esta condição
Ontem às 22:02