VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Dez inspetores da PJ na sede nacional do PS. Como funcionava a alegada rede de corrupção?

Cinco pessoas foram detidas, incluindo o assessor de José Luís Carneiro numa megaoperação que levou a buscas na sede nacional do PS e em várias autarquias socialistas. Em causa estão suspeitas de crimes de prevaricação e participação económica em negócio, envolvendo a adjudicação de diversos contratos por parte de câmaras municipais e juntas de freguesia. Além de Lisboa, houve buscas em Mafra, Oeiras e Coimbra. São quase 40 arguidos.

  • Margarida Neves de Sousa
    Margarida Neves de Sousa
Há 36 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Exclusivo. Duarte Moral é um dos detidos da megaoperação da PJ ao poder autárquico do PS

Hoje às 10:41
1

Exclusivo. Megaoperação da PJ em Lisboa ataca polvo do poder autárquico do PS. Há cinco detidos

Hoje às 09:17
2

Idade da reforma sobe para 66 anos e 11 meses em 2027

Há 2h e 42min
3

Seleção de Angola convoca três jogadores da Liga portuguesa

26 mai, 15:45
4

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

26 mai, 20:31
5
02:03

"Começou tudo a abanar, parecia o fim do mundo". Afinal, o que aconteceu em Viseu?

Ontem às 15:25
6

Roubou mala a enfermeira que tinha no interior um bem com localização ativa. Foi apanhado pela PSP ainda à porta de casa

Há 3h e 13min
7

Reino Unido revela novos dados sobre o número de soldados russos mortos na Ucrânia

Ontem às 19:22
8

Dois passageiros sofrem ferimentos após "turbulência forte" em voo da TAP

Ontem às 21:50
9

Casa Pia pede reforço de segurança antes da «final» com o Torreense

Hoje às 11:05
10
02:46

Montenegro admite suspender procedimentos para resolver filas no Aeroporto de Lisboa

Ontem às 22:53
11
03:16

"Tutti frutti rosa". Como funciona o polvo autárquico do PS que está sob investigação?

Hoje às 11:07
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Exclusivo. Megaoperação da PJ em Lisboa ataca polvo do poder autárquico do PS. Há cinco detidos

Hoje às 09:17

Exclusivo. Duarte Moral é um dos detidos da megaoperação da PJ ao poder autárquico do PS

Hoje às 10:41

Idade da reforma sobe para 66 anos e 11 meses em 2027

Há 2h e 42min

Roubou mala a enfermeira que tinha no interior um bem com localização ativa. Foi apanhado pela PSP ainda à porta de casa

Há 3h e 13min

Dois passageiros sofrem ferimentos após "turbulência forte" em voo da TAP

Ontem às 21:50

"Não estão à venda para servir meia dúzia de milionários": BE denuncia tentativa de "privatização" de cinco praias de Setúbal

Ontem às 13:38

Tentou extorquir 100 mil euros a casal. Foi apanhada em flagrante pela polícia quando recolhia o dinheiro

Ontem às 13:49

Tribunal manda libertar um dos líderes do PCC detido em Cascais. "Hulk" vai aguardar decisão sobre asilo em liberdade

Ontem às 14:27

Neto de ama detido por abuso sexual de criança aos cuidados da avó

Ontem às 13:18
01:44

Grávida em trabalho de parto teve o filho a 70 km de distância após recusa de hospital

Ontem às 15:27