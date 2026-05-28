Dez inspetores da PJ na sede nacional do PS. Como funcionava a alegada rede de corrupção?

Cinco pessoas foram detidas, incluindo o assessor de José Luís Carneiro numa megaoperação que levou a buscas na sede nacional do PS e em várias autarquias socialistas. Em causa estão suspeitas de crimes de prevaricação e participação económica em negócio, envolvendo a adjudicação de diversos contratos por parte de câmaras municipais e juntas de freguesia. Além de Lisboa, houve buscas em Mafra, Oeiras e Coimbra. São quase 40 arguidos.