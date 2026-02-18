O caso Epstein já chegou às Nações Unidas. Não porque haja, que se saiba, envolvimento de algum dirigente, mas porque a ONU decidiu lançar um alerta. Nos ficheiros Epstein há casos que podem constituir crimes contra a Humanidade. A ONU apela a que os Estados envolvidos avancem com investigações independentes. França deu o primeiro passo e abriu dois inquéritos
Dimensão e carácter dos casos nos ficheiros Epstein "são tão graves" que podem constituir crimes contra a Humanidade
Há 1h e 28min