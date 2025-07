Diogo Jota nasceu há 28 anos com um sonho claro: jogar futebol. Filho de uma família com talento nos pés, deu nas vistas no Paços de Ferreira antes de dar o salto para o Atlético de Madrid e, mais tarde, para o Liverpool, onde envergava há cinco anos a camisola 20. As raízes, essas, ficaram sempre em Jancido, Gondomar.