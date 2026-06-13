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Direitos "cortados" a metade: famílias monoparentais pedem direitos iguais de assistência na doença aos filhos

Está a circular uma petição que pretende inverter a lei que dita que as crianças orfãs de pai ou mãe só têm direito a metade do tempo de acompanhamento pela família quando ficam doentes. Os autores do documento dizem tratar-se de uma situação inadmissível e recordam que há mais de meio milhão de menores abrangidos por esta desigualdade.

  • Carlos Enes
Há 2h e 10min
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