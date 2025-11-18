Diretor da PJ elogia "bom desempenho" dos agentes na detenção de criminoso do PCC

A Polícia Judiciária deteve em Cascais um dos maiores traficantes de droga do Brasil. O suspeito, conhecido como “Hulk”, está ligado ao PCC, uma das maiores organizações criminosas do Brasil. Sobre o caso, o diretor da PJ diz que está a ser feito um trabalho em conjunto com a Polícia Federal Brasileira para identificar criminosos com mandado de captura internacional e destaca o bom desempenho dos seus agentes